شيء من اللغة العربية ح18 (تعدّي الفعل ولزومه). - مديح الصادق

2021/08/02 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق الفعل قسمان: مُتعدٍّ، ولازم.1- الفعل المتعدي: هو الفعل الذي ينصب مفعولاً أو أكثر، ويتعدى إلى مفعوله بغير حرف الجرّ، تقول: كرَّمَ الأستاذُ المتفوقينَ.يُسمى الفعل هنا متعدياً، أو واقعاً، أو متجاوزاً.علامته: أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، وهي هاء المفعول به، مثل:(الكتابُ قرأتُهُ)، (الضيفُ استقبلتُهُ).2- الفعل اللازم: هو الفعل الذي لا يحتاج مفعولاً به ليكتمل معنى الجملة نحو: ......





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