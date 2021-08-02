كريستوف لوكسنبرغ - المراحل الخمس لتدوين القرآن - سامي الذيب

2021/08/02 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب نقلا عن خاتمة مقال مطول لكريستوف لوكسنبرغ عنوانهمعاني القرآن على ضوء علم اللسـانطبقا لمنهج كريستوف لوكسنبرغ في دراسته" قراءة آرامية سريانية للقرآن – مساهمة في حلّ غموض لغة القرأن " مفهوم الآية 110 من سورة آل عمران" كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ "تجدوه هنا

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