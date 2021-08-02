رئيس حزب العمال البريطاني السابق يغرد بالعربية عن أحداث تونس: كل العلامات المميزة للانقلاب

2021/08/02 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق جيريمي كوربين، رئيس حزب العمال البريطاني السابق إلى الملف التونسي والأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، واصفا ما حدث بان له "كل العلامات المميزة للانقلاب" على حد تعبيره.

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