2021/08/02 | 07:56 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر..
تناقش هذه الحلقة أسباب انتشار هذه الظاهرة في العراق، وكيفية مكافحتها، ومن هي الفئات الأكثر استهدافا في المجتمع العراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومكافحة الاتجار بالبشر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تناقش هذه الحلقة أسباب انتشار هذه الظاهرة في العراق، وكيفية مكافحتها، ومن هي الفئات الأكثر استهدافا في المجتمع العراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ومكافحة الاتجار بالبشر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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