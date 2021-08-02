العراق ومكافحة الاتجار بالبشر

2021/08/02 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر..تناقش هذه الحلقة أسباب انتشار هذه الظاهرة في العراق، وكيفية مكافحتها، ومن هي الفئات الأكثر استهدافا في المجتمع العراقي.

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