أقراص فياجرا أم صواريخ كاتيوشا ! - محمد فُتوح

2021/08/02 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح أقراص فياجرا أم صواريخ كاتيوشا ! ربط الفحولة الجنسية بالمقاومة المسلحة لحزب الله ----------------------------------------------------فى كل الظروف ، التى تمر بها الأوطان ، والتى تدفع شدة وطأتها ، البعض إلى زعزعة قناعاتهم ، أو تغييرها بالكامل ، فإننى فى موقفى ضد قيام ، وتشكيل ، الأحزاب الدينية ، لا يتغير ، أو يضعف.وهذا ليس جموداً فكرياً ، أو تعصباً قصير النظر ......





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