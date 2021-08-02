نقد الاجماع المتواتر للفكر العلمانى - منى حلمي

2021/08/02 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي جوهر الفكر العلمانى ، وهو أيضا تعريفه الأساسى ، والمتفق عليه ، " باجماع متواتر" من العلمانيين ، والعلمانيات ، فى كل مكان ، أنه ما يلى : 1 - العلمانية ليست ضد الدين أرضى ، أو سماوى ، لأن هناك علمانى مسلم ، وعلمانى مسيحى ، وعلمانى يهودى ، وعلمانى هندوسى ، وعلمانى بوذى الى آخره .



2 – الدول لا دين لها ، فقط الأفراد الذين يعتنقون الأديان المختلفة .3 - فصل الدين عن الحياة والمجتمع وا ......





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