قرقاش بذكرى احتلال الكويت: نستحضر بألم الانقسام العربي الجلّي بين الحق والباطل

2021/08/02 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى ذكرى احتلال الكويت التي وقعت في الثاني من أغسطس/ اب 1990.

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