2021/08/02 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذر علماء بريطانيون من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، قادر على التسبب بوفيات بذات معدل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”، والذي يقتل واحدا من كل ثلاثة أشخاص مصابين به.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أشد فتكاً..



علماء يكشفون عن متحور جديد لكورونا المركز الخبري الوطني.

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