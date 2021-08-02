استشهاد أمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي جنوب الحلة

2021/08/02 | 08:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الاثنين أمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي ابو صادق الخشخشي أثناء توجهه من منزله إلى عمله.وقال مصدر في شرطة بابل" أن مسلحين أطلقوا النار تجاه سيارة الخشخشي ما أفقد السائق السيطرة عليها وانقلبت وأدى ذلك إلى إصابة السائق واستشهاد الخشخشي واحد أفراد حمايته.واضاف أن الشرطة نقلت الجثتين إلى الطبابة العدلية و الجريح إلى مستشفى الحلة الجراحي وان تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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