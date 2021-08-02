2021/08/02 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني لقي ما لا يقل عن 15 جنديا من النيجر مصرعهم وفقد 6 آخرون بهجوم، وصف بأنه إرهابي، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.وقالت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النيجر..



مقتل وفقدان 21 جندياً بهجوم “إرهابي” المركز الخبري الوطني.

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