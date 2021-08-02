مسلحون على دراجة نارية يغتالون عنصرا أمنيا في ذي قار

2021/08/02 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الاثنين، بمقتل منتسب في شرطة المحافظة.

وذكر المصدر لـ NRT(2 آب 2021)، أن "منتسبا في شرطة ذي قار قتل فجر اليوم، وهو منسب إلى مركز شرطة الإسكان وتم إغتياله في منطقة حي الشهداء وسط الناصرية".

وأضاف، أنه "تم أغتياله من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، حسب أدعاء زوجته".

وبين، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ العملية، فيما لم يذكر المصدر سبب ارتكاب الجريمة حتى الآن".



فيما تم "نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات الحادث".

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