مشروب ساخن يقلل من دهون البطن

2021/08/02 | 09:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعرض تراكم الدهون الحشوية الجسم لأخطار المضاعفات المزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، ويمكن تقليل دهون البطن عن طريق اتباع نظام غذائي صحي مدعم بالشاي الأخضر.ويصنع الشاي الأخضر من نبات كاميليا سينينسيس، حيث أظهرت الدراسات قدرته على تقليل الدهون الحشوية المخفية الخطرة وذلك حسب مقال نشره موقع “ميديكفوريوم”.وأثبتت الدراسة التي أجريت على البالغين الذين لديهم نسبة عالية من دهون البطن الحشوية، والتي استمرت لمدة 12 أسبوعا، أن الشاي الأخضر قلل من كمية الدهون الحشوية وتراكماتها في المجموعة التي تشرب الشاي الأخضر كل يوم أكثر من المجموعات الأخرى التي تلقت علاجا وهميا، كما انخفض متوسط […]

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