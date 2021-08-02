الصحة: خطة وطنية موسّعة لزيادة منافذ أخذ اللقاح

2021/08/02 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ،عن خطة وطنية وحكومية موسّعة في زيادة عدد منافذ توزيع لقاح كورونا في بغداد والمحافظات.وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية(واع):إن" الوزارة أكدت ضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية لأخذ اللقاح،مبيناً أن"هناك إقبالاً واسعاً على منافذ التلقيح الرئيسة وهذا أدى إلى الضغط الكبير ،فضلاً عن أن المنافذ لديها سعة وعدد محددة خصوصاً بعد زيادة الخطورة".وأضاف أن" هناك خطة وطنية موسعة لمضاعفة أعداد اللقاحات و زيادة منافذ أخذ التلقيح".وأكد البدر أن"الوزارة تعاقدت مع شركة فايزر وغيرها وستصل أعداد كبير من اللقاحات، مشيراً الى أنه"قد تصل 17 مليون جرعة من فايزر خلال هذا العام وبداية العام المقبل ".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة ،أمس الأحد، عن وصول 571 ألف جرعة من لقاح فايزر، فيما بينت أنه سيتم توزيع اللقاحات بين دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات "

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