اسعار النفط العالمية تتراجع بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع انتاج اوبك

2021/08/02 | 09:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من دولار واحد، بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بحدة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تفاقم المخاوف من ارتفاع إنتاج النفط من منتجي … Readmore

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