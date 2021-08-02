الأقتصاد العراقي في أحضان الصندوق الأسود !؟ - عبد الجبار نوري

2021/08/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري الأقتصاد العراقي في أحضان الصندوق الأسود؟!عبدالجبارنوريمقدمة قصيرة للتذكير فقط : { تعرض النظام الأقتصادي العالمي إلى ثلاث هزات مؤثرة أخذت مخرجاتها وتداعياتها السلبية أبعاداً شمولية في جغرافية القارة الأوربية والكثير من بلدان الشرق العربي والأفريقي التي هي :-حرب الخليج الثانية - هجمات الحادي عشر من سبتمبر- تفشي فايروس كورونا صندوق النقد الدولي IMF-International Monetray Fun ......





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