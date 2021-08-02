انا اقف الى جانب ايران - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/08/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي في شريعة الغاب التي تحرسها الدول الكبرى تكون السيادة والسيطرة لقانون : العين بالعين والسن بالسن على العلاقات الدولية ، وايران لا تملك الا ان تستخدم قانون الغاب هذا في حالة الاعتداء عليها فتخطط للرد وأخذ الثأر .



وهكذا هجمت ايران على ناقلة النفط : كنوع من أخذ الثأر على ما تعرضت له من اعتداءات سابقة من قبل الدول التي تهددها الان بأخذ الثأر منها .



اما مفاهيم المواطنة وحقوق الانسان فهي ستار من دخان ، ......





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