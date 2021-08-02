2021/08/02 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف أبل الجديد آيفون 13، والمتوقع إطلاقه خلال العام الجاري، ‏وآخرها الكشف عن عدد من المزايا ‏الجديدة‎.‎ وتشير تسريبات وصفتها مجلة “فوربس” الأميركية بـ”الموثوقة” و”المقربة من‎ ‎أبل‎”‎، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريبات تكشف عن مفاجأة في هاتف آيفون المرتقب المركز الخبري الوطني.

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