خلاف على قطعة أرض يودي بحياة ثلاثة أشخاص في ميسان

2021/08/02 | 10:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت شرطة محافظة ميسان، الإثنين، توضيحاًن بشأن مقتل شخصين وانتحار القاتل في المحافظة.

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وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آب 2021)، إنه "نظراً لأهمية الحادث وخطورة تأثيره السلبي في المساس بأمن المحافظة وسلمها المجتمعي، أوعز مدير شرطة المحافظة بتشكيل فريق عمل مختص لتكثيف الجهد الأمني وحصر المعلومات الأولية والتدقيق في الملابسات ومعرفة الحيثيات الجنائية لحادث قتل مواطنين اثنين وانتحار الجاني".

وأضافت، أن "حادث القتل كان بسبب خلافات ومشاكل مادية حول قطعة أرض، مما دفع أحدهم لقتل مواطن وهو على صلة قرابة به في منطقة نهاوند، احدى مناطق مدينة العمارة، ومن ثم قام بقتل ابن شقيقته داخل محله والانتحار بعدها".

وأشارت المديرية إلى أنه "بجهود أجهزتنا الأمنية في تقصي الحادث ومتابعة كاميرات المراقبة والاستدلال، وشهادة اخ المجني عليه الذي كان متواجداً في محل الحادث، تمت معرفة ملابسات الجريمة وكشفها في مدة قياسية جداً".

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