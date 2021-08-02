نائب رئيس مجلس النواب يعلن موافقة الحكومة على ارسال 200 مليار دينار الى اقليم كردستان لشهر آب

2021/08/02 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد أن الحكومة العراقية وافقت على إرسال مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، لشهر آب الجاري.وقال الحدّاد إن “الحكومة العراقية وافقت على إرسال 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لشهر آب … Readmore

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