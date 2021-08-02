نائب عن سائرون يحذر من بوادر تزوير للانتخابات متهماً المفوضية بالانحياز لبعض الاحزاب السياسية

2021/08/02 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن هنالك “بوادر تزوير” قد تحدث في الانتخابات المقبلة، المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.الزيادي قال اليوم الاثنين (2 آب 2021)، إن “الانتخابات المقبلة لن تسفر عن تغيير، من حيث تكرار … Readmore

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