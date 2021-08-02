أكثر من 800 ألف جرعة لدى العراق.. الصحة تعلن خطة وطنية شاملة للتطعيم

2021/08/02 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ،عن خطة وطنية وحكومية موسّعة في زيادة عدد منافذ توزيع لقاح كورونا في بغداد والمحافظات.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر إن “الوزارة أكدت ضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية لأخذ اللقاح”، مبيناً أن”هناك إقبالاً واسعاً على منافذ التلقيح الرئيسة وهذا أدى إلى الضغط الكبير، فضلاً عن أن المنافذ لديها سعة وعدد محددة خصوصاً بعد زيادة الخطورة”.

وأضاف أن” هناك خطة وطنية موسعة لمضاعفة أعداد اللقاحات و زيادة منافذ أخذ التلقيح”.

وأكد البدر أن”الوزارة تعاقدت مع شركة فايزر وغيرها وستصل أعداد كبير من اللقاحات، مشيراً الى أنه “قد تصل 17 مليون جرعة من فايزر خلال هذا العام وبداية العام المقبل “.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة ،أمس الأحد، عن وصول 571 ألف جرعة من لقاح فايزر، فيما بينت أنه سيتم توزيع اللقاحات بين دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات “، فيما وصل الى العراق قبل ايام ايضًا بـ249 ألف و600 جرعة، مايعني أن الصحة تمتلك الان نحو 821 ألف جرعة من اللقاحات من نوعي فايزر واسترازينيكا، وفيما اذا عاد معدل التطعيم لـ100 ألف يوميًا مثل الايام القليلة السابقة قبل ان تعود لتنخفض، يعني ان وزارة الصحة ستنتهي من الجرعات التي بين يديها خلال اقل من 10 أيام، وتطعيم نحو مليون مواطن جرعة اولى خلال هذه الايام الـ10، وهو معدل جيد.

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