ترامب يتعهد بتقديم أدلة جديدة على انتهاكات في الانتخابات الرئاسية

2021/08/02 | 10:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيتم الكشف عن أدلة جديدة تؤكد وقوع انتهاكات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال ترامب في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك” إن “هناك أدلة هامة وقاطعة تؤكد على أن الانتخابات قد تم تقويضها، بسبب التزوير والمخالفات على مستوى لم تشهده البلاد من قبل، والكثير من هذا معروف بالفعل، وسيتم الكشف عن أدلة جديدة في المستقبل القريب”.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين (بدون تقديم أدلة) بـ “الخداع” في التصويت لسرقة الرئاسة منه.



مؤكداً أن الانتخابات هذه أكثر السباقات الرئاسية ضراوة في ذاكرة التاريخ الحديث.

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