شرطة ميسان تكشف تفاصيل مقتل 3 اشخاص وتؤكد: خلافات مالية وعائلية

2021/08/02 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة شرطة ميسان تفاصيل حادثة مقتل ثلاثة اشخاص في مدينة العمارة .

وقالت في بيان ان حادث مقتل اثنين من المواطنين على يد مواطن اخر اقدم على الانتحار بعد ارتكابه الجريمة، كان بسبب خلافات ومشاكل مادية حول قطعة ارض، مبينة ان القاتل اقدم على قتل مواطن على صلة قرابة به في منطقة نهاوند في مدينة العمارة وبعدها قام بقتل ابن شقيقته ومن ثم اقدم على الانتحار.

واشارت الى انها تقصت عن الحادث من خلال متابعة كاميرات المراقبة والاستدلال وشهادة اخ المجني عليه الذي كان متواجدا في محل الحادث لمعرفة ملابسات الجريمة.

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