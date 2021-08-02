استكمال أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مقترحا بتريليون دولار لتطوير البنى التحتية

2021/08/02 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي اللمسات الأخيرة الأحد على مقترح تاريخي بقيمة تريليون دولار لتحديث البنى التحتية يتوقع إقراره في غضون أيام، وفق ما أعلن زعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر.وفي حال مرره الكونغرس وتم التوقيع عليه كقانون، فسيضخ … Readmore

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