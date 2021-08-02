زلزال بقوة 5,9 درجات قبالة بابوا الإندونيسية

2021/08/02 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل زلزال بقوة 5,9 درجات قبالة منطقة بابوا في أقصى شرق إندونيسيا الاثنين، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، لكن من دون صدور تحذير بشأن تسونامي أو تقارير عن وقوع أضرار.وضرب الزلزال على عمق ضئيل نسبيا بلغ 12 … Readmore

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