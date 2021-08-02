الشرطة السعودية تصدر بيانا حول انقلاب سيارة محملة بمادة القات المخدرة

2021/08/02 | 10:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّبت الشرطة السعودية، الأحد، على ما تم تداوله من قيام أشخاص بجمع كميات من مادة القات المخدرة عقب انقلاب سيارة كانت تحملها في منطقة جازان.

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