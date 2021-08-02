الدفاع المدني: 9 آلاف مشروع مخالفة لشروط السلامة المهنية في العراق

2021/08/02 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت مديرية الدفاع المدني عن وجود 9 آلاف مشروع حكومي وخاص مخالفة لشروط السلامة المهنية، فضلاً عن وجود ما لا يقل عن 2000 مخزن جرى انشاؤها داخل البيوت والمناطق السكنية ، دون موافقة من الجهات ذات العلاقة.واوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح صحفي أن "أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها الجهة المعنية بإزالة المخالفات وعدم إنشائها أساسا، أما الدفاع المدني فهو الجهة المعنية بوضع شروط السلامة والامان على المخططات الاساسية لهذه المشاريع التي انشئت أساساً دون المرور على المديرية، والدليل وجود ما لا يقل عن 2000 مخزن في العاصمة بغداد ضمن البيوت والمناطق السكنية وبسقف زمني قليل جداً ولم تحصل أصلا على موافقات على انشائها".ولفت إلى أن "من شروط الخزن الصحيح الحصول على شروط السلامة والامان من مديرية الدفاع، بينما أغلب تلك المخازن مبنية من السندويتش بنل والخزين فيها من مختلف المواد التي قد تكون قابلة لإحداث كارثة لا يمكن غض الطرف عنها".وبين أن "مادة السندويتش بنل هي السبب في 90 % من الحرائق والقاسم المشترك بين جميع الحرائق، لذا كان من المفترض على أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها والدوائر البلدية في النواحي والاقضية ومراكز المحافظات أن تتصدى وتراقب هذه المخالفات، ولكن مع الاسف لا توجد ارادة حقيقية لإزالة هذه المخالفات أو حتى التفكير بشكل جدي في ازالتها".وحذر بوهان من "توجه الكثير من المواطنين الى بناء غرف اضافية من السندويتش بنل، التي لا يمكن السيطرة عليها بسهولة اذا ما حدث حادث حريق، لذا على المواطنين توخي الحذر"./انتهى9

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