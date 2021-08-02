التجارة تباشر بتوزيع الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين المسوقين للحنطة

2021/08/02 | 10:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة التجارة ، توزيع المستحقات المالية لمسوقي الحنطة المحلية لموسم 2021 ، الدفعة الثالثة .وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ، باسم نعيم العكيلي في بيان اليوم " ان الوحدة الحسابية في فرع بابل والمواقع التابعة للشركة باشرت بتوزيع اقيام الحنطة المحلية المسوقة الموسم الحالي ، الدفعة الثالثة ،بنسبة توزيع تجاوزت 85 % من الدفعة "، مبينا :" ان آلية توزيع الصكوك كانت حسب الاسبقيه على الفلاحين والمزارعين ".واشار الى " ان الفرع انهى تجهيز المطاحن الاهلية للربع الثالث بنسبة 25% من الحصة السادسة"./انتهى8

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