اغتيال مسؤول أمني كبير في الحشد الشعبي

2021/08/02 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، الاثنين، بمقتل آمر لواء في الحشد الشعبي، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون وسط المحافظة.

المصدر ذكر لـ NRTعربية، (2 آب 2021)، أن "مسلحين مجهولين هاجموا صباح اليوم، آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي (أبو صادق الخشخشي) وفتحوا نار أسلحتهم تجاه سيارته أثناء توجهه من منزله إلى عمله في محافظة بابل".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم أسفر عن مقتل الخشخشي وأحد أفراد حمايته، فضلا عن إصابة سائق السيارة، وانقلابها إثر فقدان السيطرة عليها".

وبين، أن "الشرطة نقلت الجثتين إلى الطبابة العدلية والجريح إلى مستشفى الحلة الجراحي وأن تحقيقا فتح بالحادث.

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