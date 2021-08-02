أوامر قبض بحق 4 أشخاص بينهم مسؤولين كبار في العراق

2021/08/02 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محكمة تحقيق النزاهة ذي قار، الاثنين، بصدور أوامر قبض بحق 4 أشخاص بينهم مدير عام طرق وجسور المحافظة.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (2 آب 2021)، ان "قاضي محكمة تحقيق النزاهة أصدر أمر قبض على 4 مسؤولين كبار في المحافظة، أشرفوا على إعادة تأهيل جسر الناصرية الكونكريتي"، لافتا الى ان "الحكم صدر بتهمة هدر المال العام بحق كل من مدير عام طرق وجسور المحافظة، ومدير شركة المعتصم الحكومية التابعة لوزارة الإعمار والإسكان وممثل الشركة، والمشرف على العمل في مشروع تأهيل الجسر".

وأضاف، أن "أمر القبض صدر استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي وقت سابق، يذكر ان محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، وبناء على توصيات اللجنة المشكلة بهذا الأمر، أحال ملف إعمار جسر ذي قار الكونكريتي وهو من المشاريع الوزارية والذي نفذته شركة المعتصم الحكومية إلى هيئة نزاهة المحافظة، السبت الماضي، للتحقيق في أسباب فشل صيانة وتأهيل الجسر وتقديم المقصرين للعدالة، حيث بلغت أموال إعادة التأهيل 6 مليارات دينار عراقي.

N.A

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