مجهولون يغتالون آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي جنوب الحلة

2021/08/02 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتال مسلحون مجهولون صباح الاثنين أمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي ابو صادق الخشخشي أثناء توجهه من منزله إلى عمله.

وقال مصدر في شرطة بابل أن مسلحين أطلقوا النار تجاه سيارة الخشخشي ما أفقد السائق السيطرة عليها وانقلبت وأدى ذلك إلى إصابة السائق واستشهاد الخشخشي واحد أفراد حمايته.

واضاف أن الشرطة نقلت الجثتين إلى الطبابة العدلية والجريح إلى مستشفى الحلة الجراحي وان تحقيقا فتح بالحادث.

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