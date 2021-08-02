علماء بريطانيون يكشفون عن متحور جديد لكورونا يقاوم اللقاحات

2021/08/02 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر علماء بريطانيون من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، قادر على التسبب بوفيات بذات معدل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، والذي يقتل واحدا من كل ثلاثة أشخاص مصابين به.

وفي ورقة بحثية، أعدتها المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ، حدد العلماء أشار العلماء إلى أن القضاء على الفيروس المسبب لكورونا، لن يكون سهلا، وبأن متحورات جديدة ستظهر دائما.

وعزا العلماء إمكانية مقاومة المتحور الجديد للقاحات المتوفرة حاليا والمستخدمة ضد كوفيد-19، لما يعرف بـ (الانجراف المستضدي)، وهو آلية للتغير في الفيروسات من خلال تجميع الطفرات داخل الجينات، والتي ترمز لمواقع ربط المستضدات.

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