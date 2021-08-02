الصحة تكشف عن خطة لزيادة منافذ اللقاح

2021/08/02 | 10:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن خطة وطنية وحكومية موسّعة في زيادة عدد منافذ توزيع لقاح كورونا في بغداد والمحافظات.وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي، إن “الوزارة أكدت ضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية لأخذ اللقاح،مبيناً أن”هناك إقبالاً واسعاً على منافذ التلقيح الرئيسة وهذا أدى إلى الضغط الكبير ،فضلاً عن […]

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