أستراليا.. الجيش ينتشر في سيدني لتطبيق أوامر الإغلاق

2021/08/02 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتشر الجيش في شوارع سيدني الاثنين لضمان تنفيذ الإغلاق المطول الذي أعلنته المدينة، فيما تم تمديد أوامر العزل الصحي في ثالث كبرى المدن الأسترالية بريزبين لاحتواء تفشي كوفيد-19.

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