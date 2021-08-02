2021/08/02 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة صحة البصرة، الاثنين، توفر لقاح فايرز “جرعة أولى” في كافة المنافذ التلقحية.وقالت الدائرة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “لقاح فايزر (جرعة اولى) متوفر في جميع المنافذ التلقيحية بكافة المستشفيات بعموم المحافظة و المراكز الصحية كافة وذلك اعتبارا من من يوم غد الاثنين”.وأضافت “يتوفر اللقاح ايضا في …

ظهرت المقالة صحة البصرة: لقاح فايزر متوفر في كافة المنافذ التلقيحية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: لقاح فايزر متوفر في كافة المنافذ التلقيحية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة: لقاح فايزر متوفر في كافة المنافذ التلقيحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).