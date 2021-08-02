اغتيال آمر لواء في الحشد الشعبي ببابل

2021/08/02 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني في بابل، الاثنين، باستشهاد قيادي في الحشد الشعبي بالمحافظة.وقال المصدر ان مسلحون هاجموا آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي (أبو صادق الخشخشي) وفتحوا نار أسلحتهم تجاه سيارته أثناء توجهه من منزله إلى عمله في محافظة بابل.وتابع المصدر، ان الهجوم أسفر عن استشهاد الخشخشي وأحد أفراد حمايته، بالإضافة إلى إصابة سائق …

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