الحلبوسي في عمان بزيارة رسمية

2021/08/02 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء الاحد، إلى العاصمة الاردنية عمّان في زيارة رسمية.وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن “رئيس مجلس النواب وصل، اليوم الأحد، يرافقه وفد نيابي إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره الأردني عبد المنعم العودات”.وأضاف أن “الزيارة ستتضمن لقاء الملك عبد الله الثاني بن …

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