#كاظم_حبيب لقد مرَّ حتى الآن أكثر من 18 سنةً على وجود الأحزاب الشيعية الطائفية الفاسدة حتى النخاع على رأس السلطة التنفيذية وهيمنتها الفعلية على السلطتين الآخرتين للدولة العراقية ، التشريعية و القضاء ، وتحكمها المستمر بالقوات المسلحة الرسمية والقوات الموازية المتمثلة بالميليشيات الشيعية المسلحة والحشد الشعبي ، وعبر كل منشآت ومكاتب الدولة العميقة السرية الفاعلة التي تقودها إيران وأتباع إيران في العراق.
وبناء ع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولات الأحزاب الطائفية الشيعية ترميم -بيتها الخرب- في العراق إلى اين؟ - كاظم حبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولات الأحزاب الطائفية الشيعية ترميم -بيتها الخرب- في العراق إلى اين؟ - كاظم حبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).