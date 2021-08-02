تحرك جديد من وزارة العمل على الاشخاص المسجلين بقاعدة بيانات الباحثين عن وظائف

2021/08/02 | 10:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، مخاطبة الشركات النفطية العاملة في البلاد بكتب رسمية؛ لتوظيف العمالة الوطنية من المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة والمسجلين كباحثين عن العمل حصرا وبجميع الاختصاصات.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح للصحيفة الرسمية إن “وزير العمل عادل الركابي وجه بارسال كتب رسمية للشركات النفطية العاملة في البلاد لتوظيف العاملين حصراً من قاعدة البيانات للمسجلين كباحثين عن العمل وبالاختصاصات كافة والتي تمتلكها الوزارة، لافتا إلى أن “اغلب الشركات الاستثمارية العاملة في البلاد تتعاون مع العمالة الآسيوية الذين لا يمتلك بعضهم الخبرة الكافية ويتم تدريبهم في الشركات ولا يستثمرون العمالة العراقية”.

وأضاف، أنه “استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تخفيض نسبة البطالة من خلال تشغيل الايدي العاملة الوطنية تم إجراء عدة زيارات للشركات النفطية في المحافظات، لكون تخفيض نسبة البطالة وتشغيل الايدي العاملة الوطنية هما من أهم اولويات الوزارة من خلال توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن العمل والسعي لتطبيق القوانين اللازمة تلك الشركات”.

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