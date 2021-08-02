'ابو مازن' يهاجم جماعة قيس الخزعلي ويوجه تحديا للأخير!

2021/08/02 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم النائب احمد الجبوري (ابو مازن)، سلوكيات العناصر التابعين لـ "عصائب اهل الحق" في ناحية يثرب التابعة لصلاح الدين، متحديا بكشف احوال الناس دون رتوش في حال منح قيس الخزعلي الامان للمواطنين.

وقال الجبوري في حديث متلفز تابعه NRT عربية الاثنين (2 اب 2021)، ان "سرايا السلام اكثر انضباطا من بقية الفصائل المسلحة المتواجدة في صلاح الدين"، مؤكدا ان "بعض فصائل الحشد في جنوب صلاح الدين غير منضبطة وحادث استهداف مجلس العزاء في يثرب لم يكن من داعش والاهالي في يثرب ينوون النزوح الى اربيل مجددا".

وتابع، ان "المشاكل في قضاء الدور تكاد تكون معدومة، بسبب انضباط الفصائل هناك، لكن فصائل أخرى، في مدينة يثرب غير منضبة وهم تابعون لعصائب أهل الحق".

وطالب الجبوري الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، بـ"جمع 50 شخصاً من سكان مدينة يثرب، بشرط منحهم الأمان، وسؤالهم عن أحوالهم، ليتحدثوا له بحقيقة ما يجري هناك".

ولفت الجبوري، إلى أنه "لا يمكن لأحد خلال الانتخابات تعليق صورة، حيث قامت عصائب أهل الحق، بجمع استمارات وتدوين رقم البطاقة وأسماء الأشخاص (ضمن فعاليات الانتخابات)، مبينا "وجود جماهير بقناعة، لكن هناك أخرى بالتهديد".

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