2021/08/02 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط حالات تلاعـب واخـتـلاس بميناء أم قصر الشمالي وتقاعد البصرة المركز الخبري الوطني.

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