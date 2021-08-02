الجيش اللبناني: القبض على أحد المشتبهين في إطلاق النار بخلدة

2021/08/02 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان للجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات قد داهمت منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت (أ.ش)، أحد المتورطين في إطلاق النار على موكب تشييع المواطن علي شبلي، والذي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

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