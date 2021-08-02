النزاهة تكشف عن تلاعب واختلاس في ميناء أم قصر الشمالي وتقاعد البصرة

2021/08/02 | 12:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط حالات تلاعـب واخـتـلاس في ميناء أم قصر الشمالي وتقاعد البصرة.

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