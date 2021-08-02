مصطفى ناظم: اسمي غير موجود بقائمة مدرب المنتخب الجديد

2021/08/02 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادحدد لاعب المنتخب الوطني و نادي الديوانية مصطفى ناظم، اليوم الاثنين، الأسبوع الحالي موعدا لحسم واجهته المقبلة.وقال ناظم في تصريح لـ( بغداد اليوم )، انه "في الأيام الماضية قد تلقى اكثر من عرض و من أندية جماهيرية بغية تمثيلها الموسم المقبل"، مبينا انه "بطور دراسة العروض و الجلوس مع إدارة ناديه الحالي نادي الديوانية بالأسبوع الحالي لحسم موضوع بقائه أو رحيله صوب أحد الأندية الجماهيرية".وأشار الى انه "تلقى اتصال سابق من إدارة المنتخب الوطني بوجود اسمه ضمن القائمة الأولية التي تضم 35 لاعب بغية مشاهدتها من قبل المدرب الجديد الهولندي ادفوكات و لكن و بعد تقليص القائمة الوطنية بسبب ضيق الوقت فعلمت إن إسمي غير موجود بالقائمة الجديدة التي قلصت".يذكر أن مصطفى ناظم قد استدعى بالقائمة الأولية السابقة من قبل المدرب السابق للمنتخب كاتانش و خلال الدوري أشاد الإعلام و المراقبين للشأن الكروي بما قدمه مصطفى ناظم مع ناديه الديوانية.

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