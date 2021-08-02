الصحة تعلن إزباد الاقبال على التطعيم بلقاح كورونا

2021/08/02 | 12:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاحات المتوفرة في المنافذ هي مناشئ عالمية جميعها رصينة واثبتت فعاليتها في الوقاية من الإصابة.

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