فرع اخوان تونس تكتيك مختلف فى الصراع السياسي - حمدى عبد العزيز

2021/08/02 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز اللافت للنظر أن فرع إخوان تونس (حزب النهضة) يتمتع بذكاء ومهارة تكتيكية بعكس جماعة الاخوان المسلمين الأم (إخوان مصر) ..يبدو أن حزب النهضة قرر ألا يقوم بنصب حائط مبكي (الشرعية) ، وهو يعرف يقيناً أن الخطاب الحماسي الذاعق الداعم له من قبل فروع الإخوان - الأقل ذكاءً والأكثر غباءً وفشلاً - لن يمثل له أي طوق نجاه ، وان نصائح الاصدقاء في الاتحاد الأوربي وامريكا هي الأكثر نجاعة في الوقت الحالي .ل ......





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