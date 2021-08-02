اقبال متصاعد على منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات

2021/08/02 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ان

منافذ التلقيح في العاصمة بغداد وبقية

المحافظات شهدت اقبالا متصاعدا من

المواطنين لتلقي التطعيم المضاد

لكورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "جميع

المنافذ في بغداد وال

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