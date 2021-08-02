"نقطة مضيئة لتونس".. هكذا أثر فوز أحمد حفناوي بالذهبية الأولمبية على الشعب

2021/08/02 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت تونس بأحد أبطالها، أحمد حفناوي، الذي أذهل العالم ونفسه بفوزه بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة للرجال.يقول العديد من التونسيين إن فوزه نقطة مضيئة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من فيروس كورونا والاضطرابات السياسية.

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