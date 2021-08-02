اوامر القاء قبض تطال عددا من المسؤولين في ذي قار بسبب جسر في الناصرية

2021/08/02 | 12:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ افاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بصدور اوامر قبض بحق عدد من المسؤولين في محافظة ذي قار، على خلفية التخسفات التي حدثت لـ“جسر السريع” في الناصرية.وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان محكمة تحقيق الناصرية اصدرت اوامر قبض بحق 4 مسؤولين في المحافظة ، اشرفوا على اعادة تأهيل الجسر الكونكريتي "، مبيناً ان اوامر القبض شملت مسؤولين في مديرية طرق وجسور ذي قار والمشرف على العمل بالاضافة الى ممثل شركة المعتصم الحكومية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان"./ انتهى9

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