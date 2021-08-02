النزاهة: تلاعب واختلاس في ميناء أم قصر ودائرة تقاعد البصرة بقيمة 243 مليون

2021/08/02 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، ضبط حالات تلاعـب واختلاس في ميناء أم قصر الشمالي ودائرة تقاعد البصرة.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها "تمكنت من تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ واختلاسٍ في ميناء أم قصر الشمالي ومديريَّة التقاعد في محافظة البصرة".

وأوضحت أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من كشف تلاعبٍ واختلاس مبلغ (243,000,000) مليون دينار من قبل أمناء الصندوق في الوحدة التخمينيَّة العائدة للهيئة العامَّة للضرائب في ميناء أم قصر الشمالي، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط (50) وصلاً وسجلات الإرساليَّة الخاصَّة بتلك الوصولات التي تمَّ التلاعب بها".

وأضافت أن "فريق العمل نفَّذ عمليَّـتين مُنفصلتين في مديريَّة تقاعد البصرة – فرع المعقل، تمَّ في العمليَّة الأولى ضبط مُوظَّفين اثنين في المديريَّة؛ لقيامهما بإخفاء إضبارتين خاصَّتين، وادّعائهما فقدانهما، لافتةً إلى أنَّ الإضبارتين تعودان لوالد أحد المُتَّـهمين، وتمَّ إطلاق الرواتب التقاعديَّـة لهما، خلافاً للضوابط".

وأشارت إلى أنه "في العمليَّة الأخرى التي نُفِّذَت في المديريَّة، تمَّ ضبط الإضبارة الأصليَّـة لأحد الأشخاص المُتوفين الذي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لورثته بعدِّه "شهيد إرهاب"، إلا أنَّ عمليَّة تدقيق الإضبارة والأوراق التحقيقيَّة بيَّـنت أن الحادث الذي أدَّى إلى وفاته جنائيٌّ وليس إرهابياً".

وبحسب بيان الهيئة فقد "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ في العمليَّات، التي نُفِّذَت وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على السيّد قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّـة الثانية".

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